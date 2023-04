Venerdì a Udine si presenta il programma di “Aspettando… la notte dei lettori”

Il Sistema Bibliotecario del Friuli venerdì 21 aprile alle ore 10.00 a Udine, presso lo Studio Celiberti (via Fabio di Maniago 15/3) presenterà alla stampa il ricco programma di “ASPETTANDO… LA NOTTE DEI LETTORI”, anteprima itinerante della decima edizione del festival, e il tema dell’edizione 2023 con una sorpresa artistica eccezionale. Interverrà l’Amministrazione Comunale di Udine, ente organizzatore del festival. A seguire il dirigente del Servizio Cultura ed Istruzione Antonio Impagnatiello, il presidente del Sistema Bibliotecario del Friuli Paolo Montoneri, la responsabile della Biblioteca Civica V. Joppi di Udine Cristina Marsili, il presidente dell’Associazione Editori del FVG Andrea Mascarin, il presidente dell’Associazione Librerie in Comune di Udine Remo Politeo e la direttrice artistica de “La Notte dei Lettori” Martina Delpiccolo. A seguire, alle ore 11.00, sempre presso lo Studio Celiberti, Inaugurazione di “Aspettando… La Notte dei Lettori” con la Festa per la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione. Ars combinatoria, carte narranti, mosaico da indossare, violoncello di fieno, grafica d’arte, tecnologia innovativa e creatività in tutte le sue forme prenderanno voce con gli interventi di Mario Turello, Stefano Stefanutti, Giuseppe Carignani, Riccardo Pes, Paolo Munini, Adriana Bardellotto, Sarolta Szulyovszky con gli studenti dell’ENAIP e gli amici della Notte.