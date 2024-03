Comune di Buttrio: Via del Pasco, interventi finanziati. L’area è a rischio idrogeologico in occasione di forti piogge

La Regione ha avviato lo scorso settembre una cabina di regia per realizzare interventi urgenti sia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Il Comune di Buttrio, negli anni, ha preventivamente sviluppato progettazioni proprio per garantire la messa in sicurezza di alcune aree che presentavano forti criticità, quali il rischio di allagamenti o di movimenti franosi. Presentando adeguati criteri per rientrare nelle graduatorie stabilite dalla legge regionale, la Regione ha comunicato il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica di via del Pasco, per un importo di 250mila euro. “Un intervento, considerata la forte vulnerabilità dell’area, fortemente perseguito dall’amministrazione comunale di Buttrio e molto atteso dai residenti”, commenta il sindaco Eliano Bassi. Dopo i primi interventi di emergenza realizzati lo scorso anno, parte dunque il progetto di sistemazione idraulica dell’intera area di via del Pasco, sviluppato già da alcuni anni dall’amministrazione comunale. I lavori prevedono la realizzazione di una nuova rete di fossati e di opere idrauliche di captazione finalizzate a raccogliere le acque che, in occasione di precipitazioni particolarmente violente, si riversano dalle campagne verso questa strada provocando, come verificatosi anche nel recente passato, allagamenti e danni alle abitazioni dei residenti. Le acque verranno raccolte e convogliate verso le campagne presenti a sud dell’abitato di Camino e, di conseguenza, in direzione del torrente Torre.