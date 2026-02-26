Comunità del Melograno Ets – “I colori della memoria” – progetto intergenerazionale di inclusione

“I colori della memoria” – Un progetto intergenerazionale di inclusione fra persone con disabilità, anziani e giovani, voluto dalla Fondazione Comunità del Melograno Ets , con l’ASP Muner de Giudici e il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pradamano. Nel 2025, le persone con disabilità della Fondazione Comunità del Melograno Ets, del Presidente Giorgio Dannisi, e le persone anziane della Asp Muner de Giudici di Lovaria di Pradamano, presieduta da Annamaria Menosso, hanno lavorato con successo per rigenerare assieme una panca stradale comunale, in perfetto stile dell’operare in condivisione al servizio della comunità.

In questo 2026, la Fondazione, nel ruolo di capofila, dà il via ad un nuovo progetto, “I colori della memoria”.

L’iniziativa, in forma intergenerazionale, metterà in rete per la sua realizzazione le persone con disabilità, le persone anziane della Asp e i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pradamano (CCR).

Il progetto, che intreccia arte, memoria e relazione, impegnerà un gruppo di ospiti della Asp Muner, disponibili a raccontare una storia personale significativa, che sarà raccolta attraverso registrazioni audio dagli ospiti della Comunità del Melograno.

A partire dai racconti ascoltati, i ragazzi del Melograno realizzeranno elaborati artistici, che siano illustrazioni, dipinti o composizioni astratte, finalizzati a rappresentare il significato emotivo e simbolico, per poi essere raccolti dai giovani del CCR che li elaboreranno sistemando i testi.

L’attività si svolgerà in un clima di ascolto, rispetto e condivisione. I lavori realizzati saranno prodotti all’interno di un laboratorio d’arte predisposto ad hoc: tutti i materiali prodotti a conclusione del progetto, prevista nel maggio 2026, confluiranno in un libro illustrato condiviso. La pubblicazione, sarà poi divulgata e distribuita alle famiglie e sul territorio.

Il progetto “I colori della memoria”, che prende il via in questi giorni, è strutturato e guidato dalla Coordinatrice Educativa della Fondazione Comunità del Melograno, Cleidi de Souza. L’idea rappresenta solo uno dei numerosi progetti in cantiere nel corso dell’anno, con l’obiettivo di costruire ponti tra generazioni, stimolare emozioni positive e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità .

Nelle fotografie allegate, l’inaugurazione della panchina pubblica nel centro dell’abitato di Lovaria, rigenerata dagli ospiti della Fondazione Comunità Melograno e da quelli della ASP Muner De Giudici.