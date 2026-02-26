Convegno – pastorizia, agricoltura, alimentazione e territorio: quale futuro?

L’Auditorium Comunale di Zoppola ospiterà un convegno dedicato alle problematiche dell’agricoltura e della pastorizia, con particolare attenzione all’impatto economico che le politiche di libero scambio sostenute dall’Unione Europea possono determinare a danno degli agricoltori italiani e della tenuta dei territori rurali.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del 2026 – Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, proclamato da FAO e ONU, e intende offrire un momento di approfondimento e confronto sul futuro dell’agroalimentare italiano tra tutela delle produzioni locali, sostenibilità economica e dinamiche dei mercati globali.

Il dibattito affronterà in particolare le implicazioni dell’accordo UE-Mercosur e, più in generale, della liberalizzazione dei mercati agroalimentari, evidenziando i possibili effetti sui prezzi, sulla competitività delle aziende agricole e sulla salvaguardia dell’identità produttiva e culturale dei territori. E anche per i consumatori che si ritroverebbero a consumare prodotti standard, a basso costo e di qualità più scarsa

Il convegno si svolge con il patrocinio del Club UNESCO di Udine ed è organizzato congiuntamente dalla sezione pordenonese di Democrazia Sovrana Popolare, Associazione Tutela Rurale, Associazione Cultura Civica, Comitato Italia Neutrale.

Relatori

Bruno Scapini – Ambasciatore, responsabile Esteri DSP e presidente del Comitato Italia Neutrale. Già Ambasciatore d’Italia in Armenia, vanta una lunga carriera diplomatica e un consolidato impegno nell’analisi geopolitica dei trattati internazionali, con particolare attenzione ai temi della sovranità e dell’autonomia decisionale degli Stati.

Michele Corti – Professore universitario già docente e presidente dell’Associazione Tutela Rurale. Esperto di sistemi zootecnici alpini, è tra le voci più autorevoli nella difesa della ruralità, della pastorizia d’alta quota e della biodiversità, con un costante impegno a tutela delle piccole aziende agricole.

Pamela Maggioni – Pastora e Content Creator. Rappresentante della nuova generazione di pastori transumanti, racconta attraverso il progetto digitale “Transumando” la quotidianità del lavoro nei pascoli, contribuendo alla valorizzazione culturale della pastorizia e al presidio delle aree rurali.

Focus: accordi commerciali e sovranità alimentare

Considerando che l’accordo di libero scambio con i paesi del Sud America rappresenta il punto focale della serata ne saranno approfonditi alcuni aspetti centrali:

Standard qualitativi e sicurezza alimentare – le differenze normative tra produzioni europee e importazioni extra-UE. L’importazione facilitata di carni e prodotti agricoli ottenuti con normative sanitarie e ambientali meno stringenti di quelle europee rappresenta un rischio per il consumatore.

Impatto economico sulle aziende locali – la pressione competitiva sui prezzi e il rischio di abbandono dei pascoli.

Valore territoriale del cibo – la tutela delle filiere locali come elemento di indipendenza economica, culturale e ambientale.