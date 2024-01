Comunità di montagna della Carnia: partecipazione gratuita per un laureato al master universitario innovazione dei sistemi agrosilvopastorali

Parte a febbraio 2024 il master di primo livello proposto dall’Università degli Studi di Udine dal titolo Innovazione dei sistemi agrosilvopastorali della montagna. Imprese e territori, rivolto a giovani con laurea almeno triennale. Il master, con lezioni online e in presenza in fascia oraria serale e nei week end, si propone di stimolare la nascita di una nuova imprenditorialità in montagna ed è aperto a massimo 20 iscritti. La tassa di iscrizione ordinaria al master è pari a € 2.532.

La Comunità di Montagna della Carnia, in qualità di partner cofinanziatore del master, apre un bando per individuare una laureata o un laureato residente in Carnia che potrà frequentare il master a titolo gratuito.

Oltre al requisito obbligatorio della residenza in uno dei comuni della Carnia, costituiranno titoli preferenziali il possesso dei seguenti requisiti:

La residenza in uno dei Comuni dell’Area Interna della Carnia (Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio);

Il possesso di un titolo di studio coerente con l’argomento trattato dal Master;

Il punteggio del titolo di studio più elevato;

Essere dipendente in servizio presso ditta oppure di operare direttamente in forma autonoma sul territorio CMPFO in materia pertinente;

L’età (inferiore a 25 anni).

Per partecipare alla selezione, occorre inviare la domanda di partecipazione compilando il modulo contenuto all’interno dell’avviso di selezione.

Insieme alla domanda di partecipazione vanno inviati i seguenti documenti:

1. curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto;

2. autocertificazione dei titoli di studio posseduti;

3. copia di un valido documento di identità.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 22/01/2024 alle ore 12:00 all’indirizzo PEC: comunita.carnia@certgov.fvg.it, indicando nell’oggetto “Master UNIUD Innovazione dei sistemi agrosilvopastorali della montagna. Imprese e territori”.

Il vincitore o la vincitrice della selezione, non dovrà versare la tassa di iscrizione prevista.

Maggiori dettagli nella pagina web dedicata https://www.carnia.comunitafvg.it/it/opportunita-giovani-master-in-innovazione-dei-sistemi-agrosilvopastorali-della-montagna-imprese-e-territori-34933

Per informazioni relative all’iscrizione alla selezione per un posto gratuito: elena.puntil@carnia.comunitafvg.it – tel. 0433 487740 (Comunità di montagna della Carnia – Area Servizi culturali).