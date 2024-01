 Il Magico Bosco  di Gan chiude in bellezza i “pomeriggi da sogno” ad Aviano (Pn):  appuntamento sabato 6 gennaio, in piazza Duomo

Sogno, visione, magia per celebrare l’Epifania: Molino Rosenkranz rende omaggio all’evento che tutte le feste porta via proponendo ad Aviano “Il Magico Bosco di Gan”, spettacolo suggestivo e sorprendente per tutti coloro che voglio meravigliarsi e divertirsi circondati da grandi abeti luminosi.

E’ la settima ed ultima performance del programma “Pomeriggi da Sogno” che Molino Rosenkranz ha curato per conto del Comune di Aviano per animare in modo diverso e coinvolgente le festività natalizie.

L’appuntamento finale è per sabato 6 gennaio, a partire dalle ore 16.30 in piazza Duomo (in caso di maltempo nel Pala Pleif): a turno e per gruppi, il pubblico potrà accomodarsi all’interno del bosco lasciandosi avvolgere dai suoni della natura. Bambini e adulti saranno accolti da strane creature che con parole e ombre evocano le storie del bosco incantato.

Tra un gioco di luci inaspettate, suoni e ombre proiettate sui pini, l’accoglienza è affidata a dispettosi ma simpatici folletti, gli Sbilfs, che interagiscono con il pubblico, narrano storie e invitano all’ascolto e al rispetto della natura.

La regia è di Roberto Pagura che ha realizzato artigianalmente anche la scenografia gonfiabile. In scena, oltre a Pagura, anche Serena Riservato e Martina dell’Osbel.

Alla realizzazione e al successo di questo spettacolo, che ha emozionato centinaia di spettatori di tutte le età non solo in Friuli Venezia Giulia, hanno contribuito Annalisa Chivilò, Matteo Sabbadini (aiuto regia e selezione musiche) Stefano Jus (ombre) e Marianna Fernetich (costumi).

La partecipazione è gratuita.

Associazione Culturale Molino Rosenkranz 0434 574459 – 377 0985538 – www.molinorosenkranz.it

Comune di Aviano – Servizio Turismo Sport Associazioni 0434 666593 / 666507 https://www.comune.aviano.pn.it/it/pomeriggi-da-sogno-ad-aviano-224329