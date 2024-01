“Bello Mondo”, in Sala Luttazzi a Trieste il 13 gennaio il reading di Taddia e Palazzi sul clima che cambia

Dalla Marmolada che si sbriciola al Po che si svuota, dalle piogge torrenziali alle ondate di calore, dai ghiacciai che si fondono ai boschi che s’incendiano: il pianeta sta male o siamo noi a stare male su questo pianeta? Al di là dei dati, dei numeri e delle previsioni, tra adattamento e mitigazione cosa possiamo e dobbiamo fare per “cambiare il cambiamento climatico”? E se, oltre alla scienza, potessero venirci in aiuto la poesia, la letteratura e la musica? Sabato 13 gennaio, alle 17.30, in Sala Luttazzi al Magazzino 26 di Porto Vecchio, la climatologa Elisa Palazzi e il divulgatore, giornalista e scrittore Federico Taddia proporranno un suggestivo e inedito viaggio alla scoperta dello stato di salute del pianeta, con un linguaggio nuovo e un approccio inedito, dove la voce della scienza si sposa con quella dell’arte. Un originale reading a ingresso libero in cui si contaminano divulgazione, intrattenimento ed emozione, ispirato al podcast sul clima “BELLO MONDO” (https://open.spotify.com/show/71W3wVj56B3b7XH55SlhTR), di cui Palazzi e Taddia sono autori.

Il reading, s’inserisce nell’iniziativa “ALTRITEMPI – Testimoni del clima”, un progetto creativo di sensibilizzazione sul cambiamento climatico realizzato dall’Associazione Culturale Museo della Bora Aps con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione della Società Meteorologica Alpino-Adriatica e dell’Immaginario Scientifico.

L’evento è inserito nella rassegna “Una luce sempre accesa”, promossa e organizzata dal Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 di Porto Vecchio. “ALTRITEMPI” invita i cittadini del Friuli Venezia Giulia di tutte le età a raccontare i cambiamenti climatici in prima persona, attraverso le proprie esperienze dirette. Dalla montagna al mare, dalle lagune alle colline, dalla pianura alle città, i nostri corregionali grandi e piccini possono diventare “testimoni del clima” inviando le proprie “cartoline del clima”. Si può scegliere tra tre diverse tipologie di “cartoline”: le “Cartoline del passato”, per raccontare immagini del clima di qualche anno fa; le “Cartoline dal presente”, per testimoniare episodi negativi ma anche idee positive come buone pratiche da sviluppare; e le “Cartoline di solo testo”, pensate in particolare per le persone con disabilità visive per condividere un pensiero o una sensazione, scrivendo il testo all’interno di uno speciale form agevole da compilare. Le “cartoline” devono essere condivise tramite il sito https://altritempi.museobora.org/ entro il 31 marzo 2024: le più significative verranno selezionate e interpretate scientificamente con una descrizione a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica ed esposte in una mostra divulgativa all’Immaginario Scientifico di Trieste e di Pordenone.

Parte del progetto “Altritempi-Testimoni del clima” è anche la mostra “Canin – Memoria di climi antichi”, a cura della Società Meteorologica Alpino-Adriatica già in corso all’Immaginario Scientifico.

Elisa Palazzi è professoressa associata all’Università di Torino, dove insegna Fisica del Clima. I suoi principali interessi scientifici riguardano lo studio del clima e dei suoi cambiamenti nelle regioni di montagna, sentinelle del cambiamento climatico. E’ autrice insieme a Federico Taddia del libro per ragazzi “Perché la Terra ha la febbre?” (Editoriale Scienza, 2019), del libro “Bello Mondo” (Mondadori, 2022) e del podcast sul clima “Bello Mondo” (Spotify). Con Sara Moraca ha scritto “Siamo tutti Greta”, Edizioni Dedalo (2022).

Federico Taddia è conduttore, autore, giornalista e divulgatore scientifico. Spazia dalla tv alla radio, da La Stampa a Topolino, dal teatro ai festival, dal costume alla scienza, passando per le tematiche giovanili, l’innovazione tecnologica e i nuovi stili di vita. Ideatore della collana di scienza per ragazzi “Teste Toste”, ha scritto libri con Margherita Hack, Telmo Pievani, Elisa Palazzi e Antonella Viola. Ideatore dei podcast “Bello Mondo”, “Marga”, “Next Generation” e “Terra in vista”, con la Banda Osiris e Telmo Pievani ha scritto e interpretato gli spettacoli “Finalmente il finimondo” e “Il maschio inutile”.