Con il passaggio della regione in zona arancione. Riapre il Parco del Castello di Miramare

Con l’ingresso in zona arancione del Friuli Venezia Giulia, da lunedì 12 aprile riapre il Parco di Miramare, mentre per il Museo storico si dovrà ancora attendere un ulteriore miglioramento dei dati che consenta il passaggio in zona gialla.

“E’ un vero sollievo poter aprire nuovamente i cancelli – ha dichiarato il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare –. Riaprire il Parco grazie alla deroga ricevuta, mi dà particolare soddisfazione perché è davvero importante che i cittadini possano fruire della bellezza e dell’armonia che, particolarmente in questo periodo, regalano il parterre, il sentiero delle camelie, i porticati ricoperti di glicine e tutta la natura che si sta risvegliando”.

Lo scorso autunno sono stati piantati decine di migliaia di bulbi di crochi, narcisi, muscari e altri fiori che in queste settimane tinteggiano le aiuole del parterre, le zone alte vicino al boschetto dei corbezzoli, le scarpate che fiancheggiano il sentiero sopra il Viale dei lecci e la zona delle serre vecchie. Sono fiorite anche le camelie messe a dimora recentemente nel rinnovato sentiero che proprio a loro è da sempre dedicato. Il glicine si farà attendere ancora qualche giorno ma è pronto per rivestire di lilla i porticati del piazzale antistante il Castello. A giorni, inoltre, saranno portate all’esterno, dopo il ricovero invernale nelle serre, le profumate piante di agrumi che costituiscono il primo progetto di Agrumetum intrapreso lo scorso settembre.

Il Parco di Miramare riaprirà al pubblico con i consueti orari del periodo (08:00 - 19:00). I visitatori sono pregati di osservare in maniera rigorosa le norme igienico-sanitarie e, in particolare, di indossare la mascherina coprendo naso e bocca, di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramenti, di igienizzare frequentemente delle mani.