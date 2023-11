Concessioni balneari – Sergo (M5s): ”mareggiate non siano alibi per non fare gare spiagge”

“L’assessore Callari non prenda le mareggiate come alibi per non fare le gare, altrimenti ci ritroveremo nella stessa situazione dopo 30 anni, perché ad ogni novembre ci sono le mareggiate e durante l’inverno e la primavera si ripristinano i litorali. Sarebbe ora di pensare a opere di difesa che siano definitive, interventi strutturali che negli anni ai concessionari non facevano comodo perchè considerate antiestetiche. In questo modo si va avanti con le proroghe per i concessionari regionali e la Regione che ogni anno stanzia milioni di euro per riparare i danni”. Lo afferma Cristian Sergo coordinatore provinciale Movimento 5Stelle. “L’Assessore Callari sa che quanto stabilito dal tavolo tecnico nazionale sulle spiagge a disposizione è difficilmente sostenibile, soprattutto sul nostro territorio. Secondo il Governo gli spazi liberi a disposizione di cittadini o nuovi concessionari sarebbero il 67% del totale nazionale. Questo dato permette al Governo di uscire dai dettami della Direttiva Bolkestein, la quale non prevede proroghe di concessione per beni naturali considerati limitati. Ma le preoccupazioni dell’Assessore evidenziano come questo dato in Friuli Venezia Giulia sia molto, ma molto, distante dalla realtà e lo sanno tutti i nostri villeggianti che disperatamente cercano spazi in cui trascorrere una giornata al mare senza dover affittare ombrelloni e lettini”.