Concorso Musicale Palmanova: la musica entra in città, all’ora dell’aperitivo

Entra nel vivo a Palmanova il Concorso Musicale Internazionale intitolato alla Città stellata, che comincia il suo cammino dalla sezione riservata alle scuole, una delle peculiarità di questa competizione che conta quest’anno più di 20 istituti presenti, dalla Sicilia a Bolzano. Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia le altre Regioni rappresentate, con la presenza di Scuole medie, Licei a indirizzo musicale e scuole territoriali, che hanno iscritto, come da Regolamento, ensemble cameristici, solisti e orchestre (anche con cori associati). Il gruppo più numeroso è arrivato a Palmanova dall’Istituto “Madonna della Neve” di Adro, in provincia di Brescia, con circa 115 allievi, suddivisi tra le varie categorie. Grande attesa dunque per questa 10^ edizione, che si è aperta ufficialmente domenica 8 maggio nel Teatro Gustavo Modena con un’emozionante serata dedicata all’Ucraina, cui sono stati destinati i fondi raccolti tramite il Comitato locale della Croce Rossa Italiana: sul palco l’applaudito concerto del diciottenne violinista di Kiev Viktor Hryhoriev, oggi studente a Versailles, che nel 2021 si aggiudicò a Palmanova il Primo Premio assoluto. Con il pianista Daniele Bonini ha incarnato perfettamente il ruolo di speciale “testimonial” di questo appuntamento, che ha visto in platea, dopo una giornata di visita nella città Unesco offerta dal Comune, alcuni dei coetanei giovani musicisti giunti dall’Ucraina al Conservatorio Tartini di Trieste, Istituto rappresentato in teatro dal suo direttore, Sandro Torlontano. Per tutta la settimana la musica sarà protagonista nelle sedi delle audizioni, dove lavorerà in parallelo una doppia Giuria (in teatro e nell’Oratorio San Marco, sempre con ingresso aperto al pubblico), ma anche nel cuore della città, grazie agli appuntamenti programmati in Piazza Grande, sotto la Loggia, all’ora dell’aperitivo: ogni giorno, dopo le 18, sarà questa l’occasione per incontrare i musicisti e consegnare pubblicamente i premi alle varie categorie (a cominciare da quelli in palio per le scuole), oltre che per ascoltare qualche esibizione musicale “a sorpresa”, in un’atmosfera informale e conviviale. Calendario delle prove e info sempre aggiornate tramite l’Accademia Musicale Città di Palmanova, che organizza la manifestazione:

www.concorsomusicalepalmanova.it