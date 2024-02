Confcooperative Alpe Adria in Assemblea Previsto il rinnovo degli organi sociali e una riflessione del teologo Vito Mancuso

Sarà il tema del lavoro a essere centrale nel programma dell’Assemblea di Confcooperative Alpe Adria che si svolgerà a Palmanova (Meeting Point), sabato 24 febbraio. Con due ospiti d’eccezione: il teologo Vito Mancuso (professore, scrittore ed editorialista del quotidiano La Stampa) che interverrà all’appuntamento con una riflessione su: “Fare cooperazione tra etica e impresa” e la giornalista de IlSole24Ore Radiocor, Chiara Di Cristofaro (anche autrice del libro, insieme a Simona Rossitto, “Ho detto no. Come uscire dalla violenza di genere”), che modererà i lavori assembleari. Confcooperative Alpe Adria rappresenta 387 imprese con quasi 13.000 addetti, oltre 83.000 soci e ricavi per 693 milioni di euro, dei territori di Gorizia, Trieste e Udine. «Il pensiero del teologo Mancuso, autore del libro dal titolo: “Etica per giorni difficili” sarà da stimolo per tutti noi nella riflessione sulla funzione sociale della cooperazione – spiega la presidente uscente di Confcooperative Alpe Adria, Paola Benini –. Come far aderire l’etica all’economia è una bella sfida per chiunque svolga un’attività imprenditoriale in un contesto dove, assai frequentemente, la pratica economica spinta crea fragilità. I valori ai quali, da sempre, si ispira la cooperazione potrebbero rappresentare un buon antidoto per mettere al centro dell’agire economico il benessere delle persone anziché il profitto fine a sé stesso e raggiunto a ogni costo».

L’incontro prenderà avvio alle ore 9.30 e si concluderà verso le ore 13.00, al termine del dibattito e delle votazioni per l’elezione del Consiglio Territoriale e del o della presidente che dureranno in carica per il prossimo triennio.