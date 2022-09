Confindustria Udina: “Mits Day: diplomati ITS e imprese si raccontano”

Sabato 17 settembre 2021 dalle 10 alle 11, nella sede di Confindustria Udine, palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 2 a Udine, si terrà l'evento “MITS DAY: diplomati ITS e imprese si raccontano”. Alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università Alessia Rosolen, del presidente della Fondazione MITS, Gianpietro Benedetti e della vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli che introdurranno l'evento, neo diplomati ITS e imprese (Effedi Automation Srl, Alping Italia Srl, Pianca Spa e Videe Spa) presenteranno l'attività di formazione e di stage nei due anni di corso e quindi il successivo ingresso nel mondo lavorativo. Durante l’incontro Michele Masone, coordinatore tecnico del MITS, spiegherà la centralità dei laboratori tecnologici nel learning by doing e saranno illustrate le eccellenti opportunità formative e occupazionali offerte dal Mits. All'interno di palazzo Torriani saranno esposti anche alcuni project work realizzati dai corsisti.