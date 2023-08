Confronto tra Comune di Udine e l’Onlus Aedis per la Sede

Nel pomeriggio di oggi, presso la Prefettura di Udine, si è svolto un incontro importante tra il Comune di Udine e Aedis, guidato dal Prefetto Massimo Marchesiello e in presenza dell’Assessore alla Salute Stefano Gasparin. La discussione ha avuto come oggetto la situazione attuale riguardante la sede dell’associazione di viale XXIII marzo. Dopo un fruttuoso scambio di opinioni, le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo di fondamentale importanza per risolvere la questione in oggetto. È stato concordato a pieno consenso la risoluzione del servizio di pronta accoglienza presso la sede di viale XXIII marzo. Tale risoluzione prevede il ritiro completo delle attività e dei servizi in loco entro il 25 settembre.

I termini dell’accordo

Entro il 25 settembre Aedis Onlus intende:

1. Recedere dagli appalti con il Comune di Udine;

2. Ricollocare in altra sede, fuori dal Comune di Udine, i minori presenti in struttura;

3. Rinunciare alla sede di via XXIII marzo, liberandola definitivamente.

Inoltre, Aedis ha sottolineato la volontà di potenziare la sicurezza all’interno della struttura in questione in questo ultimo periodo di attività, anche a tutela degli operatori presenti. Questo oltre all’impegno preso dalle forze di polizia, che garantiranno la loro presenza costante nella zona dove sono avvenuti gli scontri recentemente.

Le dichiarazioni

Presente all’incontro l’Assessore alla Salute ed equità sociale, Stefano Gasparin che si dichiara soddisfatto dell’esito dell’incontro: “Era importante muoversi rapidamente su un tema così delicato per garantire la sicurezza sia dei minori che dei cittadini. Abbiamo trovato una soluzione con Aedis che ci consente di risolvere la situazione in tempi brevi, liberando definitivamente la struttura e ricollocando al di fuori del Comune i ragazzi presenti. Ringrazio il Prefetto per aver facilitato l’esito di questo incontro e ringrazio in nodo particolare anche i cittadini residenti nella zona, con cui abbiamo avuto fin da subito un confronto diretto e che si sono rivelati assolutamente disponibili a collaborare per trovare una soluzione”.

Michele Lisco, Presidente di Aedis ha commentato: “Dopo una lunga collaborazione con il Comune di Udine, le nostre strade si dividono per motivazioni tecniche e di opportunità. Con questo incontro abbiamo definito un termine consensuale nella chiusura del rapporto”.