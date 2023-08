Riflessioni sulla Poesia di Strada e la necessità di un cambiamento artistico

Per un considerevole periodo della mia vita ho sostenuto un ideale che

si proponeva di costituire un movimento poetico impegnato nella

mobilitazione, utilizzando l’arte delle parole dipinte sui muri per

sensibilizzare il prossimo, per condividere riflessioni e momenti di

gioia con i passanti. Tuttavia, ho rilevato che tale forma espressiva

non ha incontrato la comprensione nè tantomeno l’accoglienza che

avevo auspicato. Le nostre poesie, talvolta provocatorie, hanno faticato

a uscire dall’ambito urbano e l’indifferenza prevalente ha influito

negativamente sulla vitalità dell’idea. L’approccio forzato al

mantenimento di un movimento artistico, che sorge e svanisce in

modo naturale, si è dimostrato inutile, motivando così la mia scelta di

cambiare prospettiva. Non intendo limitarmi a una pratica di

creazione poetica tradizionale, bensì desidero esplorare nuove e

diverse modalità espressive. La decisione di affrontare il rischio di

adottare un approccio inesplorato rappresenta il cuore della mia

nuova direzione. È possibile che un giorno, attraverso un’analisi

attenta, un critico dotato di profonda perspicacia possa riconoscere il

contributo di pochi poeti contemporanei che, con coraggio, hanno

diffuso un concetto precedentemente sconosciuto: la “poesia di

strada”, arricchita dalle sue ramificazioni filosofiche. Questo concetto

ha preso forma grazie al nostro impegno costante, disseminato a livello

nazionale e sostenuto dalle citazioni storiche documentate in diverse

fonti giornalistiche, nonché dall’entusiasmo di coloro che hanno

condiviso la nostra visione. In virtù di questa prospettiva, guardo

avanti con gratitudine, riconoscendo l’investimento di oltre dieci anni

della mia vita in questo percorso. Ora però è giunto il momento di

abbracciare un cambiamento, voltando pagina con determinazione.

Cambiare aria fa bene alla salute. Cosa hanno in comune, dopotutto,

un ritrattista che dipinge volti di soggetti umani per tutta la vita, un

rapper che compone esclusivamente tracce alla Eminem e una

ballerina di danza accademica che ripudia tutte le espressioni di

movimento corporeo al di fuori della propria tecnica? La ripetitività è

un concetto che da sempre mi terrorizza, la regolarità che spinge quasi

la totalità degli artisti di cui sono a conoscenza a stanziarsi in un

cantuccio del proprio sé, ad insediarsi tra le quattro mura del proprio

genio, consapevoli del proprio talento, forti del fatto che un

impressionista non potrà che restare tale, così come uno scrittore noir

non potrà che scrivere romanzi neri per tutta la propria esistenza e via

dicendo. Per svariati creativi il pellegrinaggio inteso come percorso di

evoluzione artistica incute un certo timore, mentre la metamorfosi

rappresenta un vero e proprio incubo; arrogarsi della presunzione di

sapere fare molto sarebbe come ammettere al mondo intero di non

sapere fare quasi nulla. Meglio restare umili, trovare la propria

dimensione e navigarci dentro fino ad esaurire inventiva e caparbietà.

È un discorso tanto limitante quanto logico; ma anche tanto antipatico

e tedioso dal momento che siamo tutti soggetti a trasformazione. La

nostra vita è in costante aggiornamento, e dal mio personalissimo

punto di vista arrestare la propria inventiva corrisponde a reprimere

parte della propria creatività. Ecco perché l’artista diventa tanto

affascinante più azzarda e sperimenta, più mette in gioco se stesso,

più percorre sentieri mai battuti o comunque tremendi da percorrere.

Spegnere e ripristinare il proprio sistema corrisponde a uccidere un

primo artista per farne nascere un secondo, vuol dire guardare con

occhi diversi la luna, indossare altre pelli ed altre maschere.