Continua la raccolta firme per la proposta di legge regionale “Liberi subito”. Superate le 3000 firme in Fvg

La raccolta firme per una proposta di legge regionale per definire tempi certi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito procede a passo spedito a Pordenone. La Cellula Coscioni Pordenone si vede gratificata dall’aver superato le 1200 firme nel territorio della Destra Tagliamento, la prima ad aver raggiunto le quattro cifre ed oltre un terzo di tutte le firme raccolte sinora in regione. La proposta di legge regionale di iniziativa popolare chiede tempi certi, gratuità e la definizione di una procedura affinché il servizio sanitario pratichi, se la proposta di legge arriverà a buon fine, per tutte le persone malate in specifiche condizioni di grave sofferenza psicologica o fisica che richiedano l’aiuto medico alla morte volontaria. Nella prossima settimana, la Cellula Coscioni Pordenone sarà presente con un tavolo raccolta firme lunedì 29 maggio a Maniago, in piazza Italia nelle ore di mercato e giovedì 1 giugno dalle ore 17.00 a Pordenone in Piazza Cavour, al quale sarà presente Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.