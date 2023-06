Convegno a Casarsa sulla dimensione internazionale di Pier Paolo Pasolini

Un nuovo evento per conoscere la dimensione internazionale di Pier Paolo Pasolini con l’area dell’Alto Adriatico e più in generale del mare Mediterraneo: questo il convegno di studi che la Città di Casarsa della Delizia insieme a Historia Pordenone e Centro Studi Pier Paolo Pasolini presenta venerdì 16 giugno dalle 16 alle 19 nella Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmaievich. “Un evento – ha dichiarato il sindaco Claudio Colussi – con un ampio numero di qualificati relatori, professori accademici e studiosi non solo italiani ma anche provenienti da Spagna e Croazia. Sarà un momento di riflessione che a pochi mesi dalla fine delle celebrazioni del centenario della nascita, ci permetterà di approfondire altri aspetti, alcuni inediti, della produzione pasoliniana. Come Città di Pasolini, con orgoglio proponiamo insieme agli altri partner un convegno di studi così prestigioso”.

Interverranno al convegno – che porta il sottotitolo di “Percorsi internazionali di un intellettuale hors categorie” – Ilvano Caliaro Università di Udine, Guglielmo Cevolin Università di Udine e presidente Historia, Aureli Argemì Ciemen di Barcellona, Vicenta Tasa Fuster Università di Valencia e Accademia Valenciana della Lingua, Gianna Mazzieri Università di Fiume, Piero Colussi Cinemazero, Rosanna Turcinovich giornalista e scrittrice, Melita Sciucca Comunità italiani Fiume, Ezio Giuricin Telecapodistria, Piercarlo Begotti Società Filologica Friulana, Federico Vicario, Università di Udine e presidente Società Filologia Friulana.