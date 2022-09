Convegno domani a Manzano: “l’irrigazione per migliorare  la qualità della  viticoltura”

“L’irrigazione per migliorare la qualità della viticoltura” è il titolo del convegno in programma a Manzano, il 4 settembre dalle ore 9.30, presso l’antico Foledor Boschetti della Torre. Organizzato dal Comune di Manzano, l’evento - moderato dall’assessore comunale al Bilancio e Programmazione Daniele Macorig - verrà introdotto dai saluti di Piero Furlani, sindaco di Manzano, Rosanna Clocchiatti, presidente dell’ente consortile, Giovanni Giavedoni, presidente di Confagricoltura Udine, e Paolo Valle, presidente del Consorzio tutela vini Friui colli orientali e Ramandolo. Dopo le relazioni di Valmore Venturini, assessore alle attività produttive di Manzano, Armando Di Nardo, direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, e Matteo Lovo, presidente regionale Assoenologi Fvg, seguirà un dibattito; in chiusura le conclusioni di Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari.