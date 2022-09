Energia: Shaurli (Pd), Sure strutturale interessa tutta manifattura Fvg

“La proposta di rendere strutturale la misura Sure è di estremo interesse per la manifattura del Friuli Venezia Giulia, dove ci sono importanti insediamenti produttivi che risentono pesantemente della crisi energetica. Abbiamo tutti appreso con preoccupazione delle difficoltà di aziende storiche come Fantoni e dell’emergenza che sta colpendo diversi settori, dall’acciaio all’automotive fino a cartiere e tessile. Fondamentale quindi uno strumento europeo che permetta di affrontare la contingenza e poi una transizione che non sarà breve. Fondamentali le proposte del PD sul tavolo del governo: raddoppio del credito d’imposta per le aziende e autorevolezza in Europa per tetto al prezzo del gas. Il ministro Orlando ha ribadito la linea del nostro Governo in Europa e la volontà di trovare soluzioni concrete e condivise”. Lo ha detto oggi a Trieste il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine delle dichiarazioni del ministro del Lavoro Andrea Orlando in visita al presidio dei lavoratori alla Wartsila.