I funzionari addetti, o lo stesso Segretario generale del Consiglio regionale, avranno sicuramente controllato in questi mesi, come di dovere, il pass del Presidente di Piazza Oberdan a ogni sua entrata nel Palazzo. Saranno stati momenti burocraticamente davvero difficili, anche perché al capo bottega non sarà andato molto a genio vedersi controllare sistematicamente. Chissà come sarà andata veramente…in verità. A ogni buon conto ora siamo sicuri che il vaccino lo farà, anche perché a Roma, nonostante tutto, sono particolarmente severi. In ogni caso, la questione sembra passata via tranquillamente; un paio di comunicati stampa di censura sono stati prodotti dalle forze di opposizione; la stampa locale ne ha dato sommessamente notizia (non tutta, in verità); l’ufficio di Presidenza del Consiglio, poi, silente, come se niente fosse accaduto; nessun Consigliere regionale si è preoccupato di porre la questione formalmente agli organi di autogoverno dell’Assemblea regionale. Insomma tarallucci e vino, come alle volte accade, quando gli esempi di discutibile serietà pubblica vedono il palazzo protagonista. È così sia, si dice. Zihal