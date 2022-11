Credito. Moretti (Pd): positivo sostegno unanime a sistema cooperativo

“Il credito cooperativo è una componente originale e fondamentale del settore bancario italiano, presente in Friuli Venezia Giulia con nove Bcc per 238 recapiti tra filiali e punti automatici in oltre 140 Comuni. La loro forma di cooperative a mutualità prevalente le rende espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento e in occasione della revisione del quadro regolamentare è importante che la Regione tuteli questo sistema appellandosi a Governo e Unione europea. In questo senso è un positivo segnale quello arrivato oggi in maniera unanime dal Consiglio regionale attraverso la condivisione, tra Pd e Progetto Fvg/Ar, di una mozione congiunta che impegna la Giunta alle necessarie azioni di tutela”.

Lo afferma in una nota il presidente del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, primo firmatario della mozione presentata dal suo Gruppo a sostegno al sistema del credito cooperativo, confluita poi con quella analoga presentata da Progetto Fvg/Ar nella nuova mozione condivisa da tutta l’Aula.

“La presa di coscienza unitaria sul tema del credito cooperativo – chiosa Moretti – è stato un atto di responsabilità e serietà per valutare e sollecitare un intervento anche da parte della Conferenza delle Regioni nei confronti del Governo, affinché si recepiscano le novità utili al credito cooperativo”.