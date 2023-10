Da oggi a Udine il Festival del Cinema Colombia Migrante/ il programma

La rassegna Festival del Cinema Colombia Migrante ha lo scopo di costruire uno spazio di memoria e approfondimento che racconta la complessità dei fenomeni dello sfollamento forzato interno, la migrazione, l’esilio in Colombia. Il festival si tiene in contemporanea, in quaranta città del mondo compresa Udine. Inizia infatti oggi e proseguirà fino all’ 8 ottobre. Dieci tra corti e lungometraggi, accompagnati da performance artistiche, dibattiti e incontri . I fenomeni migratori e lo sfollamento forzato delle popolazioni non riguarda, purtroppo, solo questo paese dell’America Latina. Quanto accade in Colombia è lo specchio di quanto accade nella nostra Europa, nell’Italia incapace di sviluppare una politica strutturale di gestione dei flussi migratori con politiche di accoglienza, integrazione, inclusione. Migranti che vengono trattati come corpi estranei, come nemici e non come persone che possono convivere, lavorare, studiare accanto a noi. Anche Udine da qualche tempo fa fatica ad accogliere, assistere, sostenere le diverse decine di persone, non più invisibili, fuori accoglienza che da diverso tempo vivono o meglio sopravvivono nelle nostre strade. Cinema Colombia Migrante affronta le questioni colombiane per parlare a tutti noi, invitandoci a riflettere a essere parte attiva nel rivendicare e pretendere politiche di accoglienza e non di segregazione.