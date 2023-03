De Toni: “Il Palio non si tocca”. Il candidato sindaco interviene sulla mancanza di finanziamenti regionali a Teatro Club Udine

«Il Palio non si tocca». Con poche, incisive, parole il candidato sindaco Alberto Felice De Toni si schiera in difesa del Palio Teatrale Studentesco Città di Udine dopo aver appreso la notizia dei finanziamenti negati dalla Regione. «Trovo inconcepibile – argomenta De Toni – che una delle più longeve manifestazioni di teatro giovanile in Italia, organizzato da una delle più storiche, importanti e radicate associazioni culturali cittadine non meritino di essere considerati come facenti parte della tradizione culturale non solo di Udine, ma dell’intero Friuli». Da qui, per De Toni, l’importanza che il Comune «sia sempre più economicamente e moralmente a fianco di Teatro Club, dato che lo stesso nome della rassegna porta, con orgoglio, la dicitura Palio Teatrale Studentesco Città di Udine. Esprimo – conclude – la mia personale solidarietà e vicinanza, insieme a quella dell’intera coalizione che mi sostiene, al Teatro Club e a tutto quel colorato mondo che rappresenta, a diritto, il “popolo del Palio”».