Sanità: Liva (Pd), Riccardi faccia mea culpa

“Comprendo il disappunto dell’assessore Riccardi alle critiche del Pd, perché sa che stiamo interpretando un sentimento diffuso nella grande maggioranza dei cittadini. Anche lui conosce la misura dell’insoddisfazione popolare, ma non ci si difende demonizzando sindacato, professionisti e opposizione, né scavando nel passato remoto. Ora tocca rispondere alla Giunta Fedriga, non a Roma o ad altri, dunque Riccardi cominci facendo un sincero mea culpa e per il tempo che resterà alla guida della sanità si sforzi di imparare dalle sue sconfitte, che si chiamano gestione del Covid, liste d’attesa, fuga dei medici”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, replicando all’assessore alla Salute Riccardo Riccardi, che alla presentazione dei candidati di FI nella circoscrizione di Pordenone ha attaccato l’esponente dem invocando al contempo “una tregua sulla sanità” e “basta stupidaggini”.

“Anche in questi giorni un’altra importante professionalità dell’ospedale di San Daniele, sopraffatta dalla fatica e dalla solitudine, lascia il servizio sanitario pubblico, e Riccardi – conclude Liva – si preoccupa di polemizzare con me”.