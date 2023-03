Pd: Spitaleri su nuova direziona nazionale: ora uniti per battere la destra

“La nuova segretaria nazionale ha dato il ritmo a un partito che aveva voglia di rimettersi in cammino unito per battere la destra in campo aperto. Mettiamo da parte il passato e pensiamo a costruire le lotte di domani, per la sanità pubblica, un’istruzione di qualità, sostegno a chi ha bisogno e protezione per un ceto medio sempre più in difficoltà. Complimenti e buon lavoro ad Anna Paola Peratoner e Caterina Conti che entrano in Direzione nazionale per il Friuli Venezia Giulia. E grazie al nostro segretario regionale Renzo Liva che come membro di diritto sarà accanto a loro con pieno impegno”. Lo dichiara il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, dopo l’assemblea nazionale del partito.

Pd: Conti, onore essere in Direzione nazionale

“Un’aria di fiducia e speranza tra le centinaia di delegati, un sentire comune che dà forza a tutti, una voglia autentica di stare uniti che attraversa e supera le mozioni: siamo una comunità. La mia nomina nella Direzione nazionale è un onore e una responsabilità politica che assolverò con scrupolo e nell’interesse di territorio e cittadini. Con oggi è ancora più forte la determinazione al riscatto nel nostro partito, lavoreremo ancora di più per trasmettere ai cittadini questo entusiasmo, per portarli a votare alle elezioni regionali e a scegliere il Pd”. Lo dichiara la segretaria del Pd provinciale Caterina Conti, oggi a Roma all’assemblea nazionale del Pd.

“L’intervento della nuova segretaria Elly Schlein – rileva l’esponente dem – è stato chiaro nel delineare il rilancio del nostro partito nel campo del centrosinistra: a fianco di chi fa più fatica, dei precari, dei poveri e di chi rischia di diventarlo, delle donne. Rilevante il contributo del presidente Bonaccini nel precisare lealtà e offrire competenza. Abbiamo una leader – conclude – con una squadra plurale e solida che lavorerà bene”.