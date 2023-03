Giornata nazionale del Paesaggio, mostra digitale sui Friuli Venezia Giulia a Palazzo Clabassi Udine

Il 14 marzo ricorre la “Giornata nazionale del Paesaggio” istituita dal Ministero della Cultura nel 2017, al fine di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio ed uno sviluppo sostenibile. A tal fine la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia organizza una mostra digitale sui paesaggi storici del Friuli Venezia Giulia con una selezione di immagini tratte dall’archivio fotografico e visionabile, presso la sede di Palazzo Clabassi (UD), martedì 14 marzo 2023 alle ore 16.00. La mostra propone una rassegna di paesaggi tratti da scatti fotografici di varie epoche e di diversa natura effettuati sul territorio del Friuli Venezia Giulia rendendo evidenti le trasformazioni accorse nel corso degli anni. A seguire si terrà il primo incontro del ciclo di conferenze sul tema del paesaggio. La giornata nazionale del paesaggio sarà inoltre occasione per avviare una serie di incontri ed eventi, nell’ambito dell’iniziativa Incontriamoci in Soprintendenza, allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse paesaggistiche attraverso attività di sensibilizzazione al paesaggio. Il fine del ciclo di incontri sarà quello di avviare un confronto sul tema complesso del paesaggio per riflettere sui diversi significati che il termine “paesaggio”, inteso nelle sue diverse forme e declinazioni può assumere e sulle problematiche inerenti la tutela, anche alla luce delle veloci trasformazione che gli attuali scenari relativi alla crescente necessità di energie rinnovabili, al problema del consumo di suolo, alle semplificazioni normative stanno prefigurando. Riconoscere e interpretare paesaggi per la tutela e il progetto

Programma

Ore 16.30 – Saluti istituzionali

Simonetta Bonomi

Soprintendente ABAP del Friuli Venezia Giulia

Andrea Pessina

Direttore Segretariato regionale per il MiC per il Friuli Venezia Giulia

Maria Pia Turinetti di Priero

Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Introduzione

Mirko Pellegrini

Funzionario architetto, Sabap-FVG, responsabile area funzionale “paesaggio”

Ore 17.00 – Intervento

Elisabetta Peccol

Ricercatrice, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli studi di Udine

Suolo come paesaggio: le ragioni per difendere il suolo