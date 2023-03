Le visite guidate teatralizzate “Anche le statue parlano” arrivano al Museo Paleocristiano di Aquileia

E se il bassorilievo con Pietro e Paolo conservato al Museo Paleocristiano di Aquileia iniziasse a parlare? Quale storia ci racconterebbe? Il nuovo progetto di A.C.CulturArti “Anche le statue parlano” nasce dall’idea che i Musei non vadano solo visti, ma anche ascoltati. Nel pomeriggio di domenica 26 marzo gli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione e il cantautore Edoardo De Angelis – autore di tutti i testi del progetto – ci porteranno alla scoperta delle storie che il Museo Paleocristiano di Aquileia (Piazza Pirano 1 – località Monastero) conserva.

Per l’occasione il Museo Paleocristiano di Aquileia sarà aperto straordinariamente dalle 13.30 alle 18. Sono previsti tre turni di visita:

– Ore 14.00 (1° gruppo)

– Ore 15.15 (2° gruppo)

– Ore 16.30 (3° gruppo)

I posti per le visite guidate teatralizzate sono limitati. È obbligatoria la prenotazione inviando un’e-mail a: bookshopmanaquileia@gmail.com oppure chiamando il numero di telefono 0431 91016. L’ingresso al Museo e allo spettacolo sono gratuiti. Il progetto “Anche le statue parlano” è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli ed è organizzato dall’Associazione A.C.CulturArti in partenariato con la Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia.

A partire dal 7 aprile il Museo Paleocristiano sarà aperto tutti i venerdì dalle 14.30 alle 19 e tutti i sabati dalle 8.30 alle 13.30 (dal lunedì al giovedì apertura su prenotazione scrivendo a museoarcheoaquileia@cultura.gov.it).