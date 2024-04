Venerdì 12 aprile alle ore 18, la Sala conferenze del Polo culturale di Casa Maccari a Gradisca d’Isonzo ospiterà un incontro sui temi cruciali del mondo digitale. L’evento, intitolato ‘Dialoghi digitali: Identità digitale, fake news, intelligenza artificiale’, sarà tenuto e organizzato da Luca De Rosa, co-fondatore di Social Warning, progetto del Movimento Etico Digitale, insieme a Timothy Dissegna, direttore de Il Goriziano.

Esplorare le frontiere del digitale

La serata sarà un’opportunità unica per esplorare e comprendere meglio l’identità digitale, il fenomeno delle fake news e l’impatto dell’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana. Questi argomenti sono al centro del dibattito contemporaneo e è fondamentale discuterne in modo approfondito. Durante l’incontro, saranno affrontate domande fondamentali come: qual è il ruolo dell’identità digitale nel mondo contemporaneo? Come possiamo distinguere le fake news dalla verità nel flusso costante di informazioni online? L’intelligenza artificiale è una risorsa o un problema per la nostra società?

Dettagli dell’evento:

•⁠ ⁠Data: Venerdì 12 aprile 2024

•⁠ ⁠Ora: 18:00

• ⁠Luogo: Sala conferenze, Polo culturale di Casa Maccari, via della Campagnola 18, Gradisca d’Isonzo

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a esplorare questi argomenti di importanza crescente nella nostra società sempre più digitale. La partecipazione è gratuita e non è richiesta registrazione.