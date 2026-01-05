Direttore sportivo società di calcio, riparte corso all’Ateneo friulano
Riparte il “Corso per direttore sportivo” dell’Università di Udine accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc). L’anno scorso, alla prima edizione, l’iniziativa formativa ha consentito a 28 partecipanti su 29 di ottenere l’abilitazione alla qualifica da parte della Federazione. Il corso infatti fornisce le competenze necessarie per operare nel settore gestionale del calcio professionistico e prepara all’esame di abilitazione della Figc alla qualifica di direttore sportivo. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 febbraio, alle 12. Per maggiori informazioni e di iscrizioni www.uniud.it/direttoresportivo. Le attività didattiche si terranno da marzo a luglio 2026. L’iniziativa formativa, diretta da Michela Cesarina Mason, è organizzata dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Ateneo friulano. Udinese Calcio e Associazione italiana direttori sportivi la patrocinano.
Il corso mira a garantire la padronanza delle conoscenze tecnico-sportive, economico-manageriali e giuridiche indispensabili per l’iscrizione all’Elenco speciale dei “Direttori sportivi” della Figc e per lo svolgimento ottimale della professione. La formazione è di 144 ore, con lezioni pomeridiane – 70% in presenza e 30 online –, da lunedì a mercoledì. Sono previsti al massimo 30 partecipanti. L’esame per l’abilitazione è organizzato dalla Figc nel Centro tecnico di Coverciano.
Cinque professionisti compongono il Comitato tecnico scientifico: Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport; Filippo Galli, allenatore, direttore sportivo e già direttore del settore giovanile del Milan; Luigi Carlutti, avvocato specializzato in diritto sportivo dello studio legale “Grassani e Associati”; Giovanni Messina, allenatore, preparatore atletico e coordinatore federale regionale della Figc del Settore giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, direttore responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con gli azionisti dell’Udinese Calcio e project manager del nuovo Stadio Friuli.