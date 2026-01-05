Les Virtuoses torna in Fvg per aprire il 2026 del Circuito ERT con uno show travolgente che fonde musica e magia

Dopo il successo della scorsa stagione, Les Virtuoses torna in Friuli Venezia Giulia per aprire il 2026 del Circuito ERT con uno show travolgente che fonde musica e magia. I fratelli Mathias e Julien Cadez, accompagnati in scena dagli assistenti Anthony Rzeznicki e Anthony Coudeville, daranno il via alla tournée mercoledì 7 gennaio alle 20.45 al Teatro Ristori di Cividale. Les Virtuoses toccherà altri sei teatri regionali, con inizio delle rappresentazioni previsto sempre alle 20.45: giovedì 8 gennaio al Pasolini di Casarsa, venerdì 9 all’Odeon di Latisana, sabato 10 al Candoni di Tolmezzo, domenica 11 al Verdi di Maniago, lunedì 12 al Modena di Palmanova e martedì 13 al Bonezzi di Monfalcone.

Con un solo pianoforte per due pianisti, Les Virtuoses trasforma Vivaldi, Mozart e altri grandi classici in un recital esplosivo, senza parole ma ricco di poesia e humour alla Chaplin. Tra virtuosismi a quattro mani, gag irresistibili e invenzioni sceniche, la musica diventa racconto teatrale e gioco condiviso con il pubblico. Uno spettacolo capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, tra giochi di luce, colpi di scena e sorprese continue, fino a infuocate battaglie tra direttori d’orchestra e momenti di pura magia visiva.