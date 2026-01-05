Domenica 11 gennaio a Pavia di Udine appuntamento con “Tocut – Io sono io” per i bambini dai 3 anni

Nell’ambito della stagione associata Noi Cultura e Turismo domenica 11 gennaio 2026 il Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco ospiterà alle ore 18 lo spettacolo teatrale Tocut – Io sono io dedicato ai bambini dai 3 anni in su.

Liberamente ispirato al libro Pezzettino di Leo Lionni, Tocut è uno spettacolo di narrazione firmato e interpretato dall’attore e formatore teatrale Alessandro Maione e prodotto alla compagnia La Piccionaia di Vicenza. Tocut in friulano vuol dire pezzettino. Tocut, tocut, tocut… è il rumore di mani che bussano su una scatola magica. Cosa ci sarà dentro? Tanti pezzettini di colori diversi che cercano un posto dove stare. Diventare grandi è imparare a unire le tessere come in un mosaico e, tocut dopo tocut, costruire un unico, grande, disegno: noi stessi. Una storia che parla di corpo, esperienze e arcobaleni, perché tutti i colori sono importanti per crescere.

Alessandro Maione si è formato alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra i suoi lavori teatrali per l’infanzia ricordiamo Oltre qui, sempre per la compagnia La Piccionaia, e Play with me, spettacolo di danza interpretato assieme a Valentina Saggin per la compagnia Arearea di Udine. Ha inoltre lavorato, tra gli altri, con Fabrizio Arcuri e il CSS di Udine in Materiali per una tragedia tedesca e il Teatro dell’Elfo di Milano per Cercivento.

L’appuntamento – ad ingresso omaggio fino ad esaurimento dei posti disponibili – è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della gestione associata Noi Cultura e Turismo nell’ambito della stagione di Musica e Teatro promossa anche insieme all’associazione Ri.Me Mu.Te. Maggiori informazioni su ertfvg.it.