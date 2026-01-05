Droga: Rojc (Pd), bene sequestro GdF ma destra ignora crimini a Trieste

“Molto buono il lavoro della Guardia di Finanza nell’intercettare un grosso carico di droga in transito dalla Spagna ai Balcani: è una conferma della professionalità dei nostri investigatori. Resta da chiedersi se la sospensione di Schengen abbia a che fare con simili operazioni. Certo è che a destra si cerca continuamente di trovare argomenti per giustificare un provvedimento assurdo, mentre istituzioni locali e rappresentanti della maggioranza sembrano ignorare gli episodi criminali che preoccupano i cittadini e talvolta insanguinano zone di Trieste. Siamo vicini alle forze dell’ordine che in questi giorni devono stare sui valichi sotto la neve”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in merito al sequestro di un grosso carico di droga a bordo di un Tir che, superata la barriera del Lisert, percorreva il tratto autostradale in direzione del valico di Fernetti.