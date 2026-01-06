Lavoro Fvg: Francescon (Pd), fuori luogo i trionfalismi di Fedriga

“Fuori luogo i trionfalismi di Fedriga: il quadro occupazionale del FVG conferma le fragilità strutturali e la necessità di interventi per rendere davvero attrattiva la regione per chi lavora. Il traino degli over 50 (+47.1%) conferma l’innalzamento dell’età pensionabile e il difficile ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, con un numero ancora insufficiente di contratti di apprendistato”. Lo afferma la responsabile regionale Lavoro del Pd Fvg Valentina Francescon, commentando le espressioni di soddisfazione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, attraverso i suoi social, per l’aumento dell’occupazione dipendente nel settore privato del Friuli Venezia Giulia, laddove le dinamiche positive hanno riguardato in larga misura gli over 55 (+47,1%).

“C’è un mancato ricambio generazionale – annota la responsabile dem – con percentuali sempre più crescenti di giovani che vedono all’estero il proprio futuro, mentre le donne presentano un imponibile del 30% inferiore rispetto agli uomini, dato stabile da troppo tempo anche nella nostra regione”.

Fracescon invita a “guardare alla qualità dell’occupazione che cresce e alla dignità delle retribuzioni” spiegando che “in termini reali il potere d’acquisto dei friulani è calato del 6.1% e il Fvg è la sesta regione in Italia per inflazione”. E conclude: “tutto questo lo sanno sulla loro pelle i lavoratori che affrontano con difficoltà le crescenti spese quotidiane”.