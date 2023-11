Domani anche a Udine la manifestazione di “Non Una di Meno” nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Patriarcale sulle Donne e di Genere

Il 25 novembre 2023, alle ore 18, Udine mostrerà solidarietà e impegno con la manifestazione contro la violenza di genere organizzata da Non Una di Meno. Così si legge nell’appello dell’associazione che indice la mobilitazione. La partenza del corteo è prevista da Piazza della Repubblica e la fine corteo in Piazza XX Settembre. “Non sarà una passerella a favore di telecamere, si legge nella nota, in questo senso, chiediamo di fare un passo indietro e di rispettare uno spazio di autodeterminazione e di affermazione politica necessario in un Paese in cui le donne e le minoranze continuano a morire di morte violenta. Non è il momento dei proclami, prosegue la nota, è il momento di ascoltare e di operare, ognuno secondo le proprie responsabilità istituzionali e politiche, nelle sedi deputate a farlo. Ricordiamo, prosegue che chiunque può partecipare avendo rispetto degli spazi e delle persone all’interno della manifestazione. Al termine della manifestazione, in Piazza XX Settembre, si terrà un momento di riflessione con un microfono aperto. Un’opportunità per condividere storie, emozioni ed elaborare il lutto delle donne che sono o sono state vittime di violenza, dando voce a chi non ne ha più”. Per garantire un ambiente sicuro e accogliente, spiegano da Non Una di Meno, abbiamo attivato il servizio di Punto Viola. Coloro che si sentono in difficoltà possono rivolgersi a chi indossa un nastro viola sul braccio per assistenza e supporto. Inoltre, per chiunque non si senta al sicuro tornando in stazione o non conosca bene la città, offriamo un servizio di accompagnamento in stazione. Volontarie saranno disponibili per accompagnare chi ne ha bisogno”.