Domani (venerdì 23) manifestazione per il popolo iraniano a Udine

Domani venerdì 23 gennaio, ore 17:00, in piazza Giacomo Matteotti a Udine, si terrà un presidio di solidarietà con il popolo iraniano e con tutti i popoli che subiscono repressione, occupazione e reiterate violazioni del diritto internazionale.

In Iran, il regime reprime brutalmente ogni forma di dissenso, tra uccisioni, arresti, torture e censura.

La lotta delle donne iraniane rappresenta oggi uno dei fronti più coraggiosi contro il patriarcato di Stato e l’autoritarismo.

Questo presidio si colloca in un orizzonte internazionalista, che rifiuta ogni doppio standard: condanniamo la repressione del regime iraniano così come l’occupazione e la violenza sistematica esercitate contro il popolo palestinese e ogni ingerenza militare verso la sovranità dei popoli.

Il presidio rinnova la memoria della manifestazione che si svolse a Udine nel 2022 in solidarietà al movimento Donna, Vita, Libertà, nato dopo l’uccisione di Mahsa Jina Amini.

Per un femminismo che prende posizione politica, intersezionale, decoloniale e internazionalista.

Alla manifestazione, lanciata da Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile e Rifondazione Comunista hanno aderito il Partito Democratico, Open Sinistra FVG, il Partito Comunista dei Lavoratori, l’ANPI, la CGIL, il Coordinamento donne ANPI, le Donne In Nero (intervento), ALFI-LUNE, l’Unione degli Universitari (UDU), l’Associazione Universitaria Iris, il Comitato contro ogni autonomia differenziata, FVG Pride, Linea D’Ombra, Time For Africa e i Giovani Comunisti FVG