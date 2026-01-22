Torna Leggermente: domani (venerdì 23 gennaio) con Roberta Mattei

Passate le feste, Leggermente ritorna venerdì 23 gennaio alle 21 sul palco del Teatro Splendor di San Daniele del Friuli con Roberta Mattei, una delle attrici più intense e poliedriche del cinema italiano contemporaneo.

Il percorso artistico di Roberta Mattei rappresenta una traiettoria unica nel panorama cinematografico: una crescita costante che l’ha portata a calcare i set internazionali di maestri come Abel Ferrara. Conosciuta al grande pubblico per le interpretazioni magistrali in pellicole cult come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Veloce come il vento di Matteo Rovere, la Mattei si distingue per una cifra stilistica che coniuga una sensibilità delicata a una potenza espressiva dirompente. L’incontro sarà l’occasione per approfondire la sua visione del mestiere dell’attore, inteso non come mera esecuzione, ma come un cammino di evoluzione personale e critica.

Leggermente tornerà con lo storyteller e giornalista Roberto Bonzio ci guiderà, venerdì 20 febbraio, nell’analisi dei casi di successo della Silicon Valley e del Made in Italy, mentre Leonardo Manera porterà sul palco, venerdì 24 aprile, la sua graffiante ironia. La stagione di Leggermente avrà anche due spettacoli. Martedì 17 marzo andrà in scena lo spettacolo teatrale Fuggiaschi di Paolo Patui e la chiusura di stagione è prevista per il 22 maggio con lo spettacolo di narrazione e musica Figli di un’unica storia di Daniele Venier e Alessandro Venier.