E ridono…seri

La comunità democratica, ora a guida del contegnoso Letta, non è esente da giuste osservazioni critiche per come ha agito in questi anni. Pensiamo solo all’innamoramento per i giovani arrembanti e spavaldi dirigenti degli anni duemila. E qualcuno lo abbiamo anche avuto e coltivato amorevolmente in casa nostra, qui nella piccola Patria, non solo a Roma. Ora, però, si esagera, anche perché in politica contano sempre i numeri non solo le idee. Ebbene pare che per qualcuno di quegli eroi, adesso fuoriusciti, il nemico numero uno sia diventato chi li ha allevati e ben premiati, non certo la destra italiana amica di Orban e della Le Pen, checche’ ne dica la nuova condottiera in tre lingue diverse. E mentre lo affermano con roboanti ragionamenti in qualche intervista o in qualche video, si fanno seri, ma sotto, sotto, ridono, statene certi. È sempre questione di moderati, in fondo. Zihal