Electrolux: Liva (Pd), guardia altissima su Porcia

“Guardia altissima su Electrolux. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un posto di lavoro, e non possiamo fare distinzione tra personale dipendente e somministrato. Per questa fabbrica abbiamo lottato in passato e se necessario siamo pronti ad attivarci ancora su tutti i fronti. Siamo già in linea con le nostre rappresentanti in Parlamento per sollecitare il ministro Urso a mettere sotto la lente gli stabilimenti italiani del gruppo e in particolare quello di Porcia”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, a fronte dell’allarme suscitato dal comunicato di Electrolux che ha annunciato l’esubero di circa 300/350 lavoratori nei quattro stabilimenti italiani del gruppo.

“Abbiamo già fatto in passato una battaglia – ricorda il segretario dem – quando Electrolux voleva tagliare gli stipendi o delocalizzare in Polonia lo stabilimento di Porcia (Pordenone), con un impegno diretto dell’allora presidente Serracchiani. All’assessore Bini e al presidente Fedriga chiediamo di muoversi con la tempestività richiesta dal momento: l’attenzione alle crisi industriali l’abbiamo sollecitata da molto tempo e – conclude Liva – temiamo sia tardi cominciare appena ora un monitoraggio”.