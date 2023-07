Electrolux: Tomasello (Pd), dopo dichiarazioni servono azioni concrete

“Inutile nascondersi cosa significhi la vendita dei marchi storici Zanussi e Zoppas, che rappresentano una parte della storia industriale del territorio locale e nazionale. Ma non è certo solo questo a preoccupare. Le cifre che fotografano Electrolux in una situazione di pesante sofferenza, la poco apprezzabile soddisfazione del vertice per il taglio dei dipendenti e le prospettive future ancora negative impongono di non abbassare la guardia”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello, commentando il report negativo del produttore di elettrodomestici svedese Electrolux sul secondo trimestre, unitamente all’annuncio della vendita dei brand Zanussi e Zoppas. “Non vorremmo che le rassicurazioni del ministro Ciriani siano state premature e ottimistiche e auspichiamo – ribadisce il segretario dem – che dalle dichiarazioni il Governo passi alle azioni concrete a sostegno del comparto, come abbiamo chiesto anche attraverso le nostre parlamentari e il consigliere regionale Conficoni. Sarebbe un errore strategico considerare Electrolux come un’isola di crisi nell’economia del Fvg”.