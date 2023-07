“Naturalmente artigianato” torna con yoga e laboratorio di ceramiche a Brugnera (Pn)

Ormai a Brugnera e dintorni l’appuntamento è fisso: l’ultima domenica del mese significa “Naturalmente Artigianato”, e domenica 30 luglio non farà eccezione. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Il Sacro Tiglio e patrocinato dal Comune di Brugnera, vedrà 25 espositori, tra cui molti nuovi partecipanti, mettere in mostra i frutti del proprio ingegno.

I verdi viali del Parco di Villa Varda si preparano ad ospitare un via vai di artigiani e di visitatori. La giornata sarà arricchita da attività collaterali come una lezione di yoga Navakaraṇa nell’aranciera, un laboratorio di ceramica tra le bancarelle degli espositori, e una truccatrice per bambini con un angolo dedicato nella zona centrale.

La data di luglio prevede un orario esteso rispetto a quello di giugno, iniziando alle 10 e continuando fino alle 19. La lezione di yoga, invece, comincerà alle 8, prima dell’apertura delle bancarelle. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’evento si sposterà all’interno del Canevon, come già accaduto in precedenza.

Dopo l’appuntamento di luglio, “Naturalmente Artigianato” farà una pausa in agosto, per poi riprendere il 24 settembre con l’ultimo evento estivo.

Per gli artigiani interessati a partecipare nelle future date, le candidature possono essere inviate all’indirizzo e-mail il.sacro.tiglio@gmail.com.

Incorporato nel programma culturale del Parco di anche Villa Varda, “Naturalmente Artigianato” offre l’accesso alle sale storiche e alle mostre della villa. L’evento, che coinvolge sia i giovani che le famiglie, mira a sostenere e promuovere l’artigianato locale e la creatività, rafforzando il legame con la comunità di Brugnera.