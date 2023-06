Electrolux: Tomasello (Pd) Governo flebile ma Giunta latita

“Il Governo e la Giunta Fedriga dovrebbero lavorare in sinergia per difendere questa nostra fondamentale realtà produttiva: il Governo sta dando flebili segnali ma la Regione continua a essere totalmente latitante. Non si dice il presidente della Regione, mai visto in uno stabilimento in crisi, ma anche l’assessore competente sembra sempre molto impegnato altrove. Non basta l’autoincensamento con numeri e percentuali, bisogna toccare con mano la durezza dei problemi”. Così il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello, dopo l’incontro del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e Fim Fiom e Uilm su occupazione e assetto societario.

“Il settore dell’elettrodomestico ha un valore centrale per l’esecutivo ed Electrolux – aggiunge Tomasello – deve essere considerata azienda strategica per lo Stato, non solo per evitare che sia controllata dai cinesi ma soprattutto per costruire una strategia di rilancio. La sinergia e l’unità d’intenti di cui parla Ciriani deve cominciare da qualche parte”.