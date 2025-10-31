Encomio speciale alla Comunità di montagna della Carnia per i servizi agli utenti e la digitalizzazione

Raccontare le buone pratiche e i progetti innovativi messi in atto dalle Pubbliche Amministrazioni per migliorare la qualità dei processi e dei servizi: questo l’obiettivo del Premio NuovaPA FVG, che per il secondo anno di seguito ha premiato la Comunità di montagna della Carnia con un encomio speciale: “Servizi agli utenti e digitalizzazione”.

Questa la motivazione: “L’esperienza costituisce un buon esempio di applicazione del modello di assicurazione della qualità, implementato attraverso un uso intelligente dello strumento digitale. Ciò ha consentito di raccogliere e rendere interoperabili tutti gli elementi informativi rilevanti per un’azione amministrativa fortemente orientata alla performance, dalla pianificazione delle attività in Comunità, alla gestione dei servizi associati e al controllo di entrambi.”

Ideato nel 2022 e giunto alla III edizione, il PREMIO NUOVAPA FVG – “Pubblica amministrazione FVG per il miglioramento e l’innovazione”, organizzato da ComPA FVG, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e A.N.C.I. FVG e rivolto a tutti gli Enti del Comparto Unico del FVG, rappresenta uno strumento di promozione e comunicazione delle esperienze di miglioramento e/o innovazione realizzate da piccoli e grandi Comuni, Direzioni regionali e aggregazioni di Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Lo scorso anno l’esperienza della Comunità di montagna della Carnia era stata premiata per i processi organizzativi migliorati, comprensivi del clima interno all’ente locale come fattore di benessere e valorizzazione del personale al servizio dei cittadini.