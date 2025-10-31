Udine, ex chiesa di San Francesco: un novembre a pois con la Pimpa

Prosegue con grande successo di pubblico la mostra “Buon compleanno Pimpa”, ospitata all’interno dell’ex chiesa di San Francesco di Udine e promossa dal Comune di Udine. L’esposizione dedicata alla celebre cagnolina bianca a pois rossi, nata dalla fantasia di Altan, si conferma un luogo vivo e accogliente, dove bambini, genitori e nonni possono condividere esperienze creative, letture e laboratori a ingresso gratuito. Il nuovo mese si apre con una domenica tutta dedicata ai più piccoli. Domenica 2 novembre i Civici Musei di Udine propongono tre laboratori per scoprire il mondo di Pimpa attraverso il gioco e la fantasia. La giornata si aprirà alle ore 9.30 con “Sensazioni a pois”, un’esperienza rivolta ai bambini dai 12 ai 36 mesi in cui forme, colori e materiali diversi stimolano i sensi e la curiosità. Alle ore 10.30 sarà la volta di “Un pois, mille storie”, dedicato ai bambini dai 6 agli 8 anni, che saranno invitati a trasformare i celebri pois della Pimpa in personaggi e racconti nati dalla loro immaginazione. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, tornerà l’avventura con “Pois all’avventura”, un laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni che propone giochi, storie e attività incentrate sulla scoperta e sulla condivisione. Tutte le attività sono su prenotazione scrivendo a didatticamusei@comune.udine.it La settimana successiva sarà altrettanto ricca di appuntamenti. Martedì 4 novembre alle ore 17.00 è in programma Famiglie connesse, lo sportello a cura dell’Associazione MEC – Media Educazione Comunità, rivolto a genitori e nonni per approfondire il tema dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e della tutela del benessere dei bambini. Mercoledì 5 novembre alle ore 17.00 la Biblioteca Civica “V. Joppi” ospiterà L’Ora delle storie, a cura del Club Tileggounastoria, un momento speciale per bambini da 0 a 6 anni dedicato alla lettura ad alta voce e alla fantasia. Sabato 8 novembre, infine, il nido d’infanzia comunale “Dire, fare, giocare” propone “Nel mondo a pois”, un laboratorio per bambini da 0 a 6 anni che verrà ripetuto in quattro turni – alle ore 10.00, 11.15, 16.00 e 17.15 – per dare a tutti la possibilità di partecipare e immergersi nel colorato universo della Pimpa. Per questo appuntamento le prenotazioni vanno inviate a avvioservizizerotre@comune.udine.it Tutte le attività si svolgono all’interno dell’ex chiesa di San Francesco, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata per i laboratori. La mostra “Buon compleanno Pimpa” e il suo ricco calendario di eventi sono il risultato di una rete di collaborazioni che coinvolge numerosi enti e realtà cittadine: la Biblioteca Civica “V. Joppi”, la Ludoteca comunale, i Civici Musei, i nidi e i servizi educativi comunali, l’Associazione MEC – Media Educazione Comunità, l’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, la Fondazione Radio Magica, Damatrà Onlus, MIMebù e il Club Tileggounastoria. Un lavoro condiviso che intreccia linguaggi, esperienze e professionalità diverse, offrendo a bambini e famiglie occasioni di crescita, divertimento e scoperta.