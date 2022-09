Energia: Celotti (Pd), servono interventi per anziani e montagna Friuli

“Accanto ai grandi interventi sul tema energia, nazionali e internazionali, ci vogliono anche interventi selettivi che aiutino a contrastare il caro bollette nella quotidianità. Ad esempio bisogna dare supporto alle persone anziane che vivono in casa e che devono potersi riscaldare anche per ragioni di salute. Su tutto questo c’è un compito del Governo ma anche la Regione può decidere azioni in autonomia”. Lo ha detto oggi a Udine il sindaco di Treppo Grande Manuela Celotti, candidata alla Camera, nel corso di una mobilitazione del Pd dedicata al caro bollette. “E poi si deve pensare ad aiutare i territori – ha aggiunto l’esponente dem - dove i costi del riscaldamento incidono in modo particolare sui redditi familiari, come i territori montani e interni del Friuli, dove i consumi sono necessariamente più alti e la questione non si risolve certo con un grado in più o in meno”.