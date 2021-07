Ermacora e Fortunato…del duemila

Le massime autorità civili e religiose della piccola patria si sono incontrate, come d’uopo, nella giornata dei Santi patroni. Giornata di festa e di “riflessioni”…o presunte tali. Sì, perché in queste giornate di tripudio laico e popolare, rincorrendo purtroppo il COVID, i due illustri dirigenti della piccola nostra comunità con discorso e omelia ci hanno indicato la strada giusta. Soprattutto l’inquilino del palazzo affrescato dal Tiepolo ci ha richiamato alla verità: diavolo d’un ddl Zan ! Infatti, non potevano mancare le parole sulla famiglia, almeno quelle fissate dai libri sacri ancora in auge, in particolare in Occidente. Davvero ne avevamo bisogno, o no?!

ZIHAL