Euritmica presenta la nuova produzione: Makeba Jazz Teatro di Valerio Marchi e Nicoletta Taricani

Dopo il successo di My name is Nina, ancora ospite nelle sale della regione sempre con ottimi riscontri, Euritmica torna con una nuova produzione, dedicata a Miriam Makeba, una figura emblematica del ‘900, un mito della musica e della vocalità radicate nella cultura e nei linguaggi del Sud Africa e dell’Africa intera, di cui è stata bandiera e simbolo in un’epoca di emancipazione e lotte, e infine di liberazione, di molti Paesi e di un intero continente.

“Mama Africa” era il nome con cui veniva chiamata non solo per il suo impegno, ma anche per il calore e l’affetto che sapeva trasmettere al suo popolo, da sempre segnato — e ancora oggi ferito — da colonialismi e sfruttamenti. Miriam Makeba ha dato voce al Sud del mondo rivelando l’inesauribile dignità e ricchezza umana.

Makeba è prossima a un doppio debutto: martedì 3 marzo, alle

ore 20.45 è ospite al Teatro Pasolini di Cervignano – dove Euritmica cura la Stagione di Musica; mercoledì 4 marzo, nell’ambito di Note Nuove (19° anno, sempre a cura di Euritmica), alle ore 20.00 al Teatro San Giorgio di Udine il secondo appuntamento.

Cuore e anima narrante della nuova produzione è Valerio Marchi che, come in altre produzioni analoghe dedicate a John Coltrane o a Nina Simone, racconta mirabilmente la vicenda umana e artistica di Mama Africa, in un intreccio stretto con le canzoni più note del repertorio di Makeba, arrangiate e interpretate dalla cantante Nicoletta Taricani, anche conduttrice musicale; e dalla band composta da ottimi musicisti della nostra scena jazz: Alfonso Deidda ai sassofoni; Giulio Scaramella al pianoforte; Alessio Zoratto al contrabbasso; Luca Colussi alla batteria e percussioni.

Valerio Marchi è docente di Storia e Filosofia nelle scuole superiori, si è laureato in Giurisprudenza e in Storia a Trieste e ha conseguito il Dottorato in Storia a Udine, dove è stato anche assegnista di ricerca. Saggista, giornalista, biblista e poeta, si occupa altresì di teatro sia come autore di testi sia nella veste di narratore sul palco. Ha al suo attivo monografie, saggi storici e sillogi poetiche.

Nicoletta Taricani è cantante e compositrice e ha all’attivo due dischi: In un mare di voci (artesuono 2021) e Memorie (nusica.org 2024), quest’ultimo entrato nel 2025 nella classifica dei 100 migliori del 2024 secondo Jazzit. Ha vinto il Premio Grimaz 2023 come miglior interprete. Ha suonato in festival e rassegne culturali: Jazz Area Metropolitana, Udin&Jazz, Vicino/Lontano, Borghi Swing, More Than Jazz, Veneto Jazz, Tra Piave e Livenza, Crusco Jazz Brienza.

Biglietti su Vivaticket

e alle Biglietterie del Teatro Pasolini di Cervignano e del Teatro San Giorgio di Udine

Martedì 3 marzo 2026

ore 20.45 – Teatro Pasolini, Cervignano

Mercoledì 4 marzo 2026

ore 20.00 – Teatro San Giorgio, Udine

Valerio Marchi – narrazione

Nicoletta Taricani – voce e conduzione

Alfonso Deidda – sassofoni

Giulio Scaramella – pianoforte

Alessio Zoratto – contrabbasso

Luca Colussi – batteria e percussioni