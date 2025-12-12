Falso profilo Instagram della Cciaa, l’ente denuncia e invita a segnalare e bloccare

L’8 dicembre un falso profilo Instagram della Camera di Commercio Pordenone-Udine ha cominciato a seguire i follower dell’account ufficiale dell’ente e, a cascata, i loro contatti, anche inviando messaggi diretti, con proposte di corsi, consulenze, investimenti. Il profilo falso è pressoché identico a quello ufficiale: quello ufficiale è @camcompnud, mentre quello falso è @camcompnud_, con il trattino basso finale. Inoltre, il profilo falso ha praticamente clonato descrizione e post recenti da quello ufficiale, tanto da risultare credibile in apparenza. “Abbiamo subito pubblicato un post e delle stories affinché tutti i gli utenti siano messi a conoscenza di questo falso, che risulta particolarmente ingannevole”, commenta il presidente Giovanni Da Pozzo, che spiega come gli uffici camerali comunicazione e stampa abbiano provveduto immediatamente a segnalare a Meta il profilo falso e a raccogliere tutti gli elementi per una denuncia formale alla polizia postale, visto l’elevato rischio di confusione che questo “fake” può ingenerare. “Invitiamo tutti a segnalare a Meta il falso profilo, che è quello, lo ribadiamo, con il trattino basso alla fine”, aggiunge il presidente, precisando come tante Camere di commercio in tutta Italia abbiano subito un “attacco” analogo proprio nelle stesse ore. “Preghiamo inoltre tutti di non seguire questo profilo e di non rispondere ai suoi messaggi: per ogni dubbio, è sempre utile contattare il vero profilo, cioè @camcompnud, oppure scrivere a urp@pnud.camcom.it o ufficiostampa@pnud.camcom.it per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito. Speriamo che Meta ponga fine in fretta a questo tentativo che ha tutte le caratteristiche per ingannare gli utenti, particolarmente grave perché si tratta di un ente pubblico a cui tutti devono sapere di potersi affidare con certezza”, conclude il presidente.