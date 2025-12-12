Finanziaria Fvg: Lenarduzzi (Pd), investire su clima e spopolamento

“Bisogna investire per eliminare al massimo il rischio di un clima che sta cambiando e che genera molta inquietudine, non occuparsene solo quando c’è il danno. E come per il clima c’è una serie di temi che dovrebbero essere affrontati con una progettazione per i prossimi quindici anni. Invece si danno risorse puntuali ai territori per risolvere problemi immediati mentre manca assolutamente una politica per il domani, una visione per la regione e per le grandi questioni che ci piomberanno addosso quando non avremo più le risorse adeguate”. Lo afferma il sindaco di Ruda (Udine) Franco Lenarduzzi, che è anche coordinatore dei piccoli Comuni Anci Fvg e presidente dell’Assemblea del Pd Fvg, in relazione all’iter di approvazione della finanziaria in corso in Consiglio regionale.

Riferendosi ai piccoli Comuni, Lenarduzzi denuncia “lo spopolamento delle aree interne connesso alla carenza del personale necessario per assicurare i servizi alla popolazione” cui si aggiunge “un problema di sanità con la popolazione che invecchia” e che richiede dunque “un sistema sociale che va rielaborato”.

Il sindaco friulano invita anche a “porre veramente delle questioni di carattere internazionale e specificamente sulla collocazione del Friuli Venezia Giulia in senso geopolitico in un mondo che sta cambiando molto in fretta”.

“C’è una marea di soldi che vengono riversati sul territorio e che sarebbero l’occasione – sintetizza Lenarduzzi – per prendere veramente in mano i grandi temi dell’attualità che si proiettano nel futuro e pensare a quello sarà la regione”.