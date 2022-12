Fedriga: Liva (Pd), in Fvg si sta peggio di 5 anni fa

“Assai discutibili sono i risultati vantati dal presidente Fedriga, come possono attestare i cittadini che stanno peggio rispetto a cinque anni fa. Nessun alibi: straordinari sono stati i mezzi finanziari messi a disposizione della Regione, dai sostegni nazionali in pandemia al Pnrr alle rinegoziazioni del Patto con lo Stato. Azioni consentite da scelte di Governi cui le forze del centrodestra non hanno lesinato opposizione e critiche”. E’ il commento del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva alla conferenza stampa di fine anno del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “La sanità è la cartina di tornasole di una situazione complessivamente negativa che ormai – sottolinea il segretario dem – neanche Fedriga riesce nascondere. Aveva enormi risorse e non ha dato sollievo a emergenze che ora diventano insostenibili, come pronto soccorso, liste d’attesa, fuga del personale verso la sanità privata. Lo stesso Riccardi, cui è stata data mano libera, ammette che ci vorranno anni per tornare a livelli normali”. “Alla fine di questa legislatura – conclude Liva – abbiamo meno servizi sanitari, meno equità sociale, meno benessere, poca innovazione e insufficiente competitività. L’unica vera innovazione di Fedriga è quella del gambero: la promessa di far tornare le province.