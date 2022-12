Moretuzzo: «Il tempo degli slogan sta finendo. Problemi irrisolti per Sanità, Enti Locali e transizione energetica»

«Il tempo degli slogan sta finendo e tutte le criticità che si stanno verificando nei settori chiave della vita regionale emergono nella loro drammaticità. Durante la scorsa campagna elettorale e anche all’inizio della legislatura avevamo assistito a una serie di promesse sulle problematiche presenti allora, ma che, anche oggi, ritroviamo tali e quali. È perciò necessario passare a reali proposte attraverso progetti in grado di risolvere le questioni più urgenti, dalla Sanità agli Enti Locali alla transizione energetica, dando soddisfazione a imprese, cittadini e società civile». Questa la risposta del capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo alle dichiarazioni del Presidente Fedriga rilasciate nella conferenza stampa odierna.

Moretuzzo parla di «colossale spreco di risorse in un momento in cui, per fortuna, ve ne sono tante a disposizione, spreco che ha vanificato l’opportunità di provvedere a interventi mirati a mettere realmente in sicurezza il sistema in vista delle sfide future. Sono stati gettati al vento molti fondi, come i 40 milioni di euro per i bonus energetici neppure utilizzati dalle imprese. Un fallimento che avevamo annunciato. Senza dimenticare tutti i fondi, oltre 700 milioni di euro, bloccati nei cassetti dei Comuni, incapaci di fare investimenti e di spendere tali somme, perché gli Enti Locali sono al collasso. Un’occasione mancata anche rispetto alla transizione ecologica ed energetica non più rinviabile».

Guardando al futuro, Moretuzzo ribadisce il proposito da parte del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia di «costruire un’alternativa all’attuale amministrazione regionale, capace di porre realmente al centro dell’azione politica le questioni che la Giunta Fedriga non è stata in grado di affrontare, a partire dall’esercizio reale e lungimirante della specialità regionale per fare prima e meglio dello Stato le cose necessarie nei settori chiave».