Festa della danza 2022 sabato 11 giugno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Torna in scena, quale appuntamento storico con l’arte coreutica, radunando giovani danzatori e danzatori in erba per una carrellata di coreografie che abbracciano sia le discipline accademiche sia i linguaggi contemporanei, la Festa della Danza, kermesse fondata da Paola Galliussi Ceron. Venerdì 10 e sabato 11 giugno alle ore 20.45 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si rinnova per il 58° anno l’appuntamento con i saggi-spettacolo della Scuola di danza “Ceron” con un programma articolato e vario che contempla stili diversi (classico, moderno, contemporaneo, hip hop), 20 proposte coreografiche d’autore, tratte dal repertorio accademico, e un balletto in due atti: Il Lago dei cigni, storia del bene che vince il male, una favola post - covid. La nota vicenda narra del principe Sigfrido che si innamora del cigno Odette, fanciulla trasformata in animale dal sortilegio del mago Rothbart. Ammaliato da Odile, figlia del mago nei finti panni del barone Rothbart, Sigfrido è tratto in inganno perché crede di riconoscere in lei la sua Odette. Sciolto il suo impegno d’amore, il Principe si riscatta nel finale salvando la sua amata dalla sorte che la vorrebbe cigno per sempre.

Nel suo simbolismo psicologico, la “rivisitazione di questo balletto, che esprime perfettamente l’incertezza dei tempi attuali usciti da una pandemia ma ancora sospesi tra le sue conseguenze e impressionanti rigurgiti di guerra mondiale,” s’impone con viva attualità. A seguire, nella seconda serata, Come modo di essere, saranno presentate creazioni inedite e brani premiati a Concorsi nazionali di danza interpretati da giovani friulani in forte ascesa insieme ad altri ex-allievi, ospiti della kermesse, provenienti da centri di alta formazione e junior company presso le quali si stanno perfezionando. Autori e assistenti delle composizioni del festival, che gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Udine, un cast di maestri, coreografi e primi ballerini: Massimo Gerardi, Elisabetta Ceron, Matilde Ceron, Maria Clara Buttazzoni, Kevin Zuzek, Antonella Cosentino, Cinzia Pittia, Martina Tavano e Giorgia Cuttini. Info: 0432\601518 (info@ceron.it).